قرار جديد من لجنة التظلمات في شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

زيزو، قررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد (زيزو) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

إحالة شكوى الزمالك لشئون اللاعبين

وكانت لجنة الاستئناف عقدت جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معًا خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.



زيزو، فيتو

حيثيات القرار الصادر من التظلمات

وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلًا لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقًا للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو الحالي عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

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