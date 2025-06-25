الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار جديد من لجنة التظلمات في شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

لجنة التظلمات باتحاد
لجنة التظلمات باتحاد الكرة، فيتو

زيزو، قررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد (زيزو) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

إحالة شكوى الزمالك لشئون اللاعبين

وكانت لجنة الاستئناف عقدت جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معًا خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.
 

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

حيثيات القرار الصادر من التظلمات

وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلًا لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقًا للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في ٢ يونيو الحالي عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو لجنة التظلمات باتحاد الكرة الزمالك الأهلي لجنة الاستئناف باتحاد الكرة أحمد مصطفي “زيزو”

مواد متعلقة

زيزو يزين التشكيل المثالي للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

رغم الجدل حول "عقد زيزو"، وزير المالية يكرم الأهلي كأحد الداعمين للمسار الضريبي المحفز

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

قرار جديد من لجنة التظلمات في شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

بعد تألقه في مونديال الأندية، عرض خليجي ضخم لضم وسام أبو علي من الأهلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

أحمد القندوسي يعلن رحيله رسميا عن سيراميكا كليوباترا والانضمام لهذا النادي

الطلاب المصريون يكتسحون أوائل الثانوية العامة في الكويت بنسبة 100%

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بزوال الهموم والكرب

في ذكرى الهجرة النبوية، تاريخ السفر إلى الحبشة وأحداثها

المزيد
الجريدة الرسمية