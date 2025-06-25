الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، رسميا اعتماد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد بقيادة أحمد سامي.

تشكيل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي

أوضح الحساب الرسمي للاتحاد السكندري، أن تشكيل الجهاز الفني الجديد جاء كالتالي:

1- أحمد سامي.. مدير فني.

2- أحمد سعيد أوكا.. مدرب.

3- صلاح أمين.. مدرب.

4- حسن نصر.. مدرب حراس مرمى.

5- محمد أيمن هلال.. محلل أداء.

وأشار نادي الاتحاد إلى أنه سيتم تحديد واختيار المعد البدني وكذلك الجهاز الإداري والطبي لاحقا من قبل أحمد سامي.

وأنهى نادي الاتحاد بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، محتلا المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة.وكانت آخر تجربة للمدرب أحمد سامي مع نادي سموحة قبل أن يعلن رحيله في الموسم الماضي.

جنش أولى صفقات الاتحاد السكندري بعد تولي أحمد سامي المهمة

فيما كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري عن أولى طلبات المدرب أحمد سامي بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتابع المصدر: أن المدرب طلب ضم حارس مرمى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل المهدي سليمان عن الفريق".

انتهاء عقد جنش مع مودرن سبورت

وأكد الغندور: "إدارة الاتحاد السكندري عرضت فكرة ضم محمود جنش خاصًة أن اللاعب حر بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت".

واختتم: "أحمد سامي رحب بضم جنش إلى صفوف الاتحاد السكندري".

أحمد سامي، فيتو

أحمد سامي مديرا فنيا للاتحاد

كشف مسؤولي نادي الاتحاد السكندري، أن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنهى إجراءات التعاقد مع الكابتن أحمد سامي ليكون المدير الفني لكرة القدم للموسم المقبل وسط حالة من التفاؤل بتلك الخطوة.

وأضاف النادي أن مساعي سلامة، نجحت في إقناع أحمد سامي بتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم ليكون مديرًا فنيًّا لها، بعد جلسة مطولة انتهت منذ قليل، جرى فيها الاتفاق على مل الأمور وخلال ساعات سيصل المدير الفني للاتحاد إلى النادي لتسلم مهام عمله.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، أن تلك الخطوة تعد أولى الخطوات لتصحيح مسار فريق كرة القدم، بعد اجتماع محمد سلامة مع جهاز الكرة واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.