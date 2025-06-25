محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضور الاجتماع مع المحافظ

بالاضافة الى العميد أحمد علي أبو الحمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة،و محمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وممثلا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية ومديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تقديم التهنئة للرئيس بالذكرى الثانية عشر لـ 30 يونيو

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ وكذلك الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.كما هنأ المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

المهندس محمد محمد سعيد

وخلال الاجتماع حرص المحافظ على تكريم المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، بمنحه ميدالية تذكارية وشهادة تقدير وذلك بمناسبة بلوغه السن القانوني للمعاش متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي.كما كرم المحافظ وائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمنحه ميدالية تذكارية وشهادة تقدير وذلك تقديرًا للجهد المبذول خلال فترة عمله بالمحافظة ولنقله للعمل رئيسا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الغربية.

تكريم المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة

شهد الاجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (4) من العاملين بالديوان العام والمديريات والخدمية بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم زينب سعد عبد الحميد – مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي وأحمد السيد أحمد عبد – بإدارة الشؤون القانونية. بالإضافة إلى السيد عبد الوهاب الشرقاوي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومحمود سيد احمد الجوهري – إدارة شؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية.

اهمية العمل بروح الفريق

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

استكمال مسيرة التنمية لمحافظ الشرقية

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم، متمنين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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