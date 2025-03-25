الثلاثاء 25 مارس 2025
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تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025

تنفيذي الشرقية يُناقش
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

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الإسراع فى تنفيذ إجراءات الطرح

وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

المحافظ يترأس المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن وأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة.

مديرة الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليونا و480 ألف جنيه خزانة عامة.

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تمويل ذاتى من المحافظة 

 بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليونا و480 ألف جنيه، والتي تتم على برامج النقل والطرق والمواصلات وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية والريفية.  

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز رؤساء المدن رؤساء المديريات رؤساء الهيئات محافظة الشرقية الخطة الاستثمارية

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