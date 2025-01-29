تنفيذى الشرقية يناقش موقف منظومة تقنين أملاك الدولة والتصالح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

المهندسة شيماء صلاح الدين

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 151940 منهم 132861 متغير ولاية المحافظة و19079 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 18358العاشر من رمضان و721 الصالحية الجديدة.

اجمالى ماتم الرد عليه 146246

وقالت إن إجمالي ما تم الرد عليه 146246 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.3%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندسة اميرة عبيد

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1345553 طلب تصالح من المواطنين.

الانتهاء من 1260763طلب للتصالح

تم إنهاء 1260763 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.41 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

العميد محمود متولى

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 13104 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 464 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

الموجة 24 لازالة التعديات على املاك الدولة

تطرق الإجتماع إلى إستعراض الموقف الحالي من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تم خلالها إزالة 923 مخالفة، منهم 572حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و15 قيراط و12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

المهندسة اميرةالشحات مديرة ادارة الاعلانات

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يناير الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 519 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 23447 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

المهندسة وئام عبدالحكيم

كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 26 / 1 /2025 بكل مركز ومدينة وحي، ليشدد المحافظ علي اسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

محمد جوهر مدير ادارة الموازنة

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل

تفعيل ادواراقسام الايرادات

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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