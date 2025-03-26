الأربعاء 26 مارس 2025
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تنفيذي الشرقية يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بصافور

تنفيذي الشرقيةيوافق
تنفيذي الشرقيةيوافق علي تخصيص ارض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي

وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وحضورالدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة على تخصيص اراضى املاك وايضا تبرعات بالارض للصالح العام 

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وجاء ذلك بناء  على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2149.3 م أملاك دولة بالقطعة 23 بحوض داير الناحية نمرة 11 ثان داخل الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بصافور بمركز ديرب نجم لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها

وتم الموافقة  للصالح العام ولخدمة أبناء القرية والقري المجاورة، وعليه يتم مخاطبة وزيرة التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها.

قبول التبرع المقدم احد المواطنين ب7 قيراط

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن محمد كمال أحمد عطية بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط واقعة بحوض أبو نوار زمام قرية ميت أبوعربي بمركز الزقازيق لإقامة معهد أزهري عليها لصالح أهالي القرية والقري المجاورة.

استعراض كتاب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء

وخلال الإجتماع تم إستعراض كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أهمية التعاون المثمر والبَناء بين الجهاز والمحافظة فيما يخص القضية السكانية والتعبئة والاأزمات والكوارث وكافة البيانات والمؤشرات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ،

مدير ادارة الاحصاء والبحوث التعبوية 

و إستعرض أحمد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية بمحافظة الشرقية، الخطة التنسيقية وتقدير إعداد القائمين على أعمال التعداد طبقًا للتقسيم الإداري للمحافظة ، والتي تضمنت عدد 3 منسق عام و18 مراقب من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و250 مفتش تعداد من العاملين بالجهاز الإداري وعدد 2700 معاون من أصحاب المؤهلات العليا ممن يجيدون إستخدام التابلت 

بالاضافة الى 4000 عداد من شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا ويجيد إستخدام التابلت في الفئة العمرية من 20 -40 سنة، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الحصر الميداني وجمع البيانات الدقيقة وإتاحتها للأجهزة التنفيذية بالدولة وصناع القرار والمخططين والباحثين والدارسين وإصدار التعداد العام للسكان والإسكان للعام  2026 /2027، ليؤكد المحافظ على جاهزية المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لنجاح المشروع.

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اتخاذ الاجراءات طبقا للقانون 

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

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سكرتير عام المحافظة اللواء عبدالغفار الديب المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطى المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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