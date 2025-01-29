تنفيذي الشرقية: تخصيص قطعة أرض بالصنافين لإقامة وحدة تضامن اجتماعي

وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط و20 سهم أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بالصنافين بمركز منيا القمح داخل الحيز العمراني بالقطعة 1076 بحوض البحيرة 2 وذلك لإقامة وحدة تضامن اجتماعي عليها.

الصالح العام لخدمة بناء القرية والقرى الاخرى

يأتي ذلك للصالح العام ولخدمة أبناء القرية والقري المجاورة ، وعليه يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء وحدة إجتماعية عليها.

مناشة وعرض الموضوعات

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدًا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

اطلاق اسم الشهيد عبدالرحمن عادل على مدرسة فرسيس

كما وافق المجلس التنفيذي على ماورد بلجنة المسميات رقم 1 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الشهيدرائدعبد الرحمن عادل عبد الرحمن الضابط بقطاع الأمن المركزي على مدرسة فرسيس الإبتدائية 2 بالوحدة المحلية بالطيبة بمركز الزقازيق

تغيير اسم مدرسة طحاالمرج الرسمية للغات

وكذا وتغيير اسم المعهد الديني القائم بعزبة التل التابع للوحدة المحلية بغينة مركز بلبيس إلى معهد الحاج فهمي الرماح كونة المتبرع بالأرض والمباني وتغيير إسم مدرسة طحا المرج الرسمية للغات إلى مدرسة السويدي الرسمية للغات بقرية طحا المرج بمركز ديرب نجم كونه المتبرع بالأرض وطبقًا للقانون.

التنسيق بين الجهات ذات الصلة

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وطبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.