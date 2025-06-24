الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يقرر قطع المرافق عن المنازل المقامة على أملاك الدولة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

محافظ الشرقية: إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

قطع المرافق عن المخالفين 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى باسم محافظة الشرقية ان المحافظ اوضح أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

ازالة 8 حلات تعدى 

 كما أسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢ حالة  تعدي على مساحة  ٢٨٥ متر و٦ حالات علي مساحة ١٢ قيراط و١٠ سهم بنطاق المحافظة. 

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

التصدى لاى محاوله للبناء المخالف 

وأشار محافظ الشرقيةأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية املاك الدولة الارض الزراعية توجيهات رئيس الجمهورية هيبة الدولة اعنال المرحله الثانية الموجة 26 لإزالة التعديات

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