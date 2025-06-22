محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2025، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية

الحد الأدنى للقبول بالثانوي

وحدد المحافظ الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام بـ(220) درجة، وفي الثانوي العام خدمات بـ(205) درجات، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة عند (190) درجة، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية

كما اعتمد "الأشموني" تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، بالإضافة إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وذلك وفقًا للكشوف الرسمية المعتمدة والمرفقة بالتنسيق.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية،فيتو

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ (147,789) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين (119,854) بنسبة نجاح وصلت إلى 81.19%. فيما تقدم للمرحلة الأولى من التنسيق نحو (68,680) طالبًا وطالبة.

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