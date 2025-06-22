الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية

محافظ الشرقية ووكيل
محافظ الشرقية ووكيل التعليم،فيتو

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2025، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

الحد الأدنى للقبول بالثانوي 

وحدد المحافظ الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام بـ(220) درجة، وفي الثانوي العام خدمات بـ(205) درجات، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة عند (190) درجة، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 

كما اعتمد "الأشموني" تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، بالإضافة إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وذلك وفقًا للكشوف الرسمية المعتمدة والمرفقة بالتنسيق.

<span style=
تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية،فيتو

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ (147,789) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين (119,854) بنسبة نجاح وصلت إلى 81.19%. فيما تقدم للمرحلة الأولى من التنسيق نحو (68,680) طالبًا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحد الادني للقبول بالثانوي العام محافظ الشرقية يعتمد الحد الادنى للقبول بالتعليم الثانوى نتيحة الشهادة الاعدادية بالشرقية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

ميدالية جديدة، لينا حليقة تحصد فضية بطولة العالم للجمباز الإيقاعي

فريدة بهنسي تحصد فضية بطولة العالم للجمباز الإيقاعي

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

الأهلي ينعي ضحايا حادث احتفال مولودية الجزائر بلقب الدوري

فوائد زيت القرنفل، يعالج التهابات المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي

دولة الملاجئ!.. الضربات الإيرانية تجبر سكان إسرائيل على دخول الجحور كالفئران.. فما هى قصة إنشائها!

بعد فوزه بجائزة مهرجان البحر الأحمر، عرض فيلم "الزراري الحمر" لأول مرة على ART

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب في البدرشين

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

كانوا نايمين زي الملايكة، ننشر أقوال المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بالشروق

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية