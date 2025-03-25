تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

المحافظ يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وباقى قيادات المجلس التنفيذى.

المتغيرات المكانية بالمحافظة

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 158158 منهم 138550 متغير ولاية المحافظة 19608هيئة المجتمعات العمرانية.

تم الرد على 157016طلبا

منها 18880العاشر من رمضان و728 الصالحية الجديدة، وإجمالي ما تم الرد عليه 157016 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 99.3%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندسة اميرة عبدالله

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.

موقف المراكز التكنولوجية

وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي استقبلت حتى الآن 1398731 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1375679 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.52 % ليشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

العميد محمود متولى

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تسجيل 13234عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة،

إجراء المعاينات اللازمة

وجارالانتهاء من التعاقد علي 804 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تم خلالها إزالة 923 مخالفة، منهم 572 حالة تعد بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعد بمساحة 717 فدانا و15 قيراطا و12 سهما على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وجار استكمال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ25 والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر مارس الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 604 إعلانات مخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 24721 إعلانا وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

مديرة ادارة التراخيص

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 23 / 3 /2025 بكل مركز ومدينة وحي، لافته إلى أن ترتيب محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية الثاني عن الفتره من 23 / 2 / 2025 حتى 23 /3 / 2025 والثامن من تاريخ بدء المنظومة في إصدار تراخيص المحال العامة، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

مدير إدارة الموازنة

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، لافتًا إلى أنه وفقًا لإفادة وحدة الحجز الإداري.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.