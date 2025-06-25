المؤامرة حقيقة مؤكدة أم وهم مكذوب

لقد ضل من أنكر واستنكر مؤامرة الغرب ومحاولاته لهدم الكيان العربي وتفرقته وتشتيت وحدته، وصفحة واحدة من صفحات التاريخ المظلم للاحتلال الغربي للدول العربية؛ كفيلة لإثبات هذا الحقد الدفين والعداء الممتد..

فلم تترك جيوشهم بلادنا إلا بعد أن زرعت هذا اللغم المستبد الغاشم والمتفجر دائما في قلب العرب، وهذه سردية مرحلة مهمة من مراحل الخطة الخبيثة وهذه بدايتها في نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين وما زالت مستمرة والأحداث خير شاهد.



البداية عراقية

من العراق الشقيق وعلى يد صدام حسين فهو من هيأ لهم الطريق منذ تورطه في معركة مذهبية مع دولة إيران معركة دامية، بدأت شرارتها في 22 سبتمبر 1980 واستمرت الحرب بينهما لمدة ثمان سنوات، لم تتوقف تلك الحرب إلا في 20 أغسطس 1988، قبيل الغزو العراقي للكويت والذي بدأ في 2 أغسطس 1990..

هذا الغزو الذي دلّل بلا أدنى شك على عنجهية صدام حسين وغروره، ثم جهله بالعواقب الوخيمة التي آلت إليها الأحداث فيما بعد، فلم يدرِ صدام البعثي الديكتاتور المغتر؛ أن ثمة مخطط تم إعداده مسبقا في وكر الثعالب، وما صدام إلا أحد أدوات ومبررات تنفيذ هذا المخطط الأسود.

بدأت حرب تحالف دولي بقيادة أمريكا على صدام وقواته، والسبب المباشر هو تحرير الكويت. لم يكن من الصعب على القوات الدولية وبمشاركة جيوش عربية أن تُحرر الكويت ويعود صدام أدراجه خائبا مهزوما، ولأن المخطط لم يكن لتحرير الكويت بل لغزو العراق فيما بعد تحرير الكويت.



سقوط بغداد

بدأ غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في 20 مارس 2003، وفي 9 أبريل 2003، سقطت بغداد في أيدي قوات جورج دبليو بوش مما أدى إلى انهيار نظام صدام حسين، وإعدام صدام نفسه ليذهب إلى دار الحق ليلقى من الله ما يستحق في محكمة العدل إن شاء رحمه وعفا عنه إن كان يستحق وإن شاء عاقبه وعذَّبه بما يستحق.



استمر الاحتلال العسكري للعراق حتى انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر 2011، بعدما انتهت العراق عسكريا واقتصاديا ولم تقم لها قائمة حتى الآن بعد لعبت فيها المذهبية بدعم من إيران شقيق شيعة العراق.



أمريكا الوهم المغري

لم تكتفِ أمريكا بذلك فما زالت الخطة مستمرة، بعد أن حظيت أمريكا بمكانة عظيمة في نفوس أهلنا في الخليج العربي، شعوبا وأنظمة وحكومات، ولا بأس أن يترجم هذا الوفاء للمخلِّص الأمريكي الحبيب، والذي تجلى في اتفاقيات كثيرة وتعاون مشترك سرا وعلانية..

ومن أبرز هذا التعاون؛ بناء قواعد عسكرية أمريكية في السعودية وفي البحرين وفي قطر وأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي العديد الجوية.. وبذلك تكون السيطرة الأمريكية الكاملة في الشرق الأوسط ليس لحماية مصالحها وليس للحد من صعود قوات الشرق كالقوة الصينية وغيرها؛ بل السبب الرئيس والقوي هو تأمين دولة الكيان المحتل لفلسطين العربية.



فتنة الربيع العربي

ثم تبدأ مرحلة الفتن وزعزعة أوضاع الأنظمة العربية.. أثاروا الفتن وخلقوا إشكالات ومشكلات وخلافات داخل الأنظمة العربية ليسقط من شاءوا له أن يسقط وذاك يبقى لحين إشعار آخر.. وهذا ما اتضح في هوجة ما يسمى بالربيع العربي، وبالطبع لم يكن ربيعا ولا أظن أنه كان عربيا بقدر ما كان تنفيذا لأحد بنود الخطة السوداء الموضوعة سلفا منذ سنوات بعيدة.

وكل ذلك ليحظى الكيان المستبد ويطمئن ويرقد شعبه فوق جثث الفلسطينيين وعلى أرضهم المُغتصَبَة قهرا وقسرا.. اندلعت الحركات الشعبية في عام 2011، وهي حركات احتجاجية ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية في مطلع 2011، وكان هذا الظاهر للجميع..

لكني فيما اعتقد واتصور أنها لم تكن سوى جزءا من سيناريو التغيير ومرحلة مفصلية في بنود الخطة الخبيثة، فقد حان وقت رحيل البعض عن قصور الحكم واستبدالهم بغيرهم، ثم تتغير الأوضاع في الشرق الأوسط ويصول الكيان المدلل ويجول بعد تهيئة المجال الجميل لاستقبال الوفود طالبة تحسين العلاقات والتطبيعات.



داعش صناعة أمريكية

ثم تطفو على الساحة عناصر داعش الارهابية تضرب هنا وهناك وتهدد القاصي والداني، قتل وتفجيرات في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي سيناء وغيرها، وفي يقيني أن داعش كانت وما زالت صناعة أمريكية، وإذا لم تكن داعش كذلك فماذا لم تُظهر أي عداء مع دولة الكيان!

ولا يخفى على أحد استغلال الغرب لجماعة الإخوان المسلمين ودعمهم واحتضانهم في فترات معينة لخدمة مصالحهم المشتركة، وأبرزها وأهمها هو إنهاك مصر وإضعافها، وبث الفرقة داخل المجتمع المصري الواحد وزعزعة الأمن في كافة ربوع مصر الحبيبة.



المكافأة حكم سوريا

إنتهت مهمة داعش في تنفيذ المطلوب منهم فيأتوا إلى الحلقة الأضعف المعدة سلفا والتي أبقى المخطط عليه وهو نظام الأسد العلوي، فكانت المكافأة للجماعات منهم من كان في داعش ومنهم من جماعة النصرة وغيرهم من تشكيلات ما سميت بالإسلامية كانت المكافأة؛ الوصول إلى سُدة الحكم في سوريا بعد الإطاحة بالسلطة العلوية وبشار الأسد..

بعد أن أصبح رجل المذهبية المحروق، فهو يشكل خطرا بفتح الباب على مصراعيه للتواجد الإيراني بالقرب من أرض الكيان المغتصب.. إنتهى حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، عندما سيطرت قوات الميليشيات الاسلامية على دمشق، مما أدى إلى فرار بشار الأسد إلى روسيا.

بينما تستغل إسرائيل الفرصة وتتوسع في إحتلال أراضي سورية جديدة في سوريا لتضمها إلى الجولان على مرأى ومسمع الجميع، ولا تحرك ساكن، ولا كيف ولماذا!



وكر الثعالب وسردية المؤامرة

ويستمر المخطط من أجل عيون الولد الشقي حفيد أمريكا المدلل.. وما زالت المؤامرة مستمرة وما زالت الغفلة باقية، والغزو الفكري الثقافي الترفيهي مستمر، ومازالت فلسطين محتلة وغزة تئن،

وما زال محمد رمضان "نمبر ون"، وما زال "العُري" حرية شخصية والمثلية حقوق إنسانية! ولا عزاء لمستنكري المؤامرة من دعاة التنوير.

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