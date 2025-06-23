مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد في قطر

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن بالغ الشجب والاستنكار إزاء الأنباء الواردة بشأن الاعتداء الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ولمجالها الجوي، وتعديًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان رسمي اليوم، رفضها التام للتصرفات الإيرانية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتُقوّض الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت دولة قطر من الدول الرائدة في السعي نحو تحقيقها بمساعٍ حميدة ومواقف مسؤولة.

وشددت الأمانة على تضامنها المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب قطر، مشيدة في الوقت ذاته بـ"التصدي الباسل" الذي قامت به قوات الدفاع القطرية لردع الاعتداء، وما أظهرته من جاهزية واحترافية عالية في التعامل مع التهديد، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان أمن الدولة وسلامة منشآتها ومواطنيها.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الأمن القطري جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.

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