قرار قضائي بمحاكمة 3 مسئولين بكاراتيه الإسكندرية بتهمة التسبب في وفاة لاعب

قررت محكمة جنح الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر قضية وفاة اللاعب "ي.ا.م" لجلسة 28 يوليو المقبل، وذلك لضم محاكمة طبيبين امتياز وطلب شهادة بما تم في قضية أخرى ذات صلة.

وتعود وقائع القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم سيدي جابر، إلى اتهام 3 مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه بالإهمال الذي أدى لوفاة الطفل.

وتتهم النيابة العامة كلًا من:"س.س.م" (رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه): بالإهمال الجسيم وإخلالها بواجبات وظيفتها، حيث وفرت طبيبين تحت التدريب فقط لبطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا (فبراير 2025)، دون التأكد من ترخيصهما لمزاولة المهنة، مما أدى لخطأ في تشخيص حالة الطفل المتوفى. كما تبين أن المتهمة الأولى متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص بعيد عن الإشراف الطبي على الرياضات القتالية.

و"ا.ا.ا" (رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة): بالإهمال وعدم التأكد من توفير طاقم طبي متخصص، وإغفاله التحقق من هوية الطبيبين، بالمخالفة للوائح الرعاية الصحية.

و"ا.م.ال" (رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسؤول عن تنظيم البطولة): بالتقصير في توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" الذي كان من الممكن أن ينقذ حياة الطفل، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، بالمخالفة لتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه بضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف.

خلفية الأحداث والتحقيقات:

وقعت الوفاة خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأظهرت التحقيقات أن إهمال المتهمين وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، وتحديدًا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن توفير طاقم طبي مؤهل، أدى إلى هذه الفاجعة.

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