ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء "العلاج الروحاني"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط شخصين لاتهامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، بادعاء قدرتهما على "العلاج الروحاني".

تفاصيل الواقعة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام المتهمين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة – بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرتهم على العلاج الروحاني، بهدف الاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا.

نتائج الضبط

وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد مكان تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وجرى ضبطهما عقب تقنين الإجراءات، وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على أدلة رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي، وأدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهتهما، أقرا بممارسة النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

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