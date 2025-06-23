الاحتلال يأمر بإخلاء سكان مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان مناطق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة، أفادت بسقوط 29 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 13 من منتظري المساعدات.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط 10 شهداء وأكثر من 15 مصابا بنيران الاحتلال في محيط مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55.959 شهيدا و131.242 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال انتشل جثة يوناتان سمرانو من الأسر في غزة خلال عملية لجيش الاحتلال والشاباك.

ومن جانبها أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت استعادة جثث رهينتين وجندي من غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلال عملية مشتركة نفذها الشاباك وجيش الاحتلال تمت استعادة جثامين 3 من المختطفين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن العمل على إعادة المختطفين متواصل بالتوازي مع العملية ضد إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.