الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يأمر بإخلاء سكان مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان مناطق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية. 

وكانت مصادر في مستشفيات غزة، أفادت بسقوط 29 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 13 من منتظري المساعدات.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط 10 شهداء وأكثر من 15 مصابا بنيران الاحتلال في محيط مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح.

وكانت  وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55.959 شهيدا و131.242 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال انتشل جثة يوناتان سمرانو من الأسر في غزة خلال عملية لجيش الاحتلال والشاباك. 

ومن جانبها أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت استعادة جثث رهينتين وجندي من غزة. 

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلال عملية مشتركة نفذها الشاباك وجيش الاحتلال تمت استعادة جثامين 3 من المختطفين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن العمل على إعادة المختطفين متواصل بالتوازي مع العملية ضد إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل العدوان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: نفذنا أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في طهران

جيش الاحتلال يزعم: أسقطنا صواريخ إيرانية في الهجوم الأخير

استشهاد 29 فلسطينيا بنيران الاحتلال بينهم 13 من منتظري المساعدات

الأكثر قراءة

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

في ذكرى الهجرة النبوية، حصار شعب أبي طالب (مكانه ومدته)

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية