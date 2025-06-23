إعلام عبري: التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن ما تشهده إسرائيل الآن هو أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران.

تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل

بينما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ.

وفي السياق ذاته قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 4 صواريخ إيرانية سقطت في إسرائيل، مشيرة إلى أن 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن طهران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل.

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