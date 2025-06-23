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خارج الحدود

عودة الكهرباء إلى شمال طهران بعد انقطاعها لساعات جراء القصف الإسرائيلي

طهران،فيتو
طهران،فيتو

أعلنت شركة الكهرباء في طهران، إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وكانت شركة الكهرباء في طهران أعلنت انقطاع التيار في أحياء بالمنطقتين الأولى والثانية بالعاصمة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، اليوم الإثنين، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

ومن جانبها أعلنت وكالة مهر عن هجوم إسرائيلي يستهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران. 

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيل هجماتها على إيران منذ صباح اليوم، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب 6 مطارات بمناطق متفرقة بالبلاد وتدمير 15 طائرة ومسيرة إيرانية.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد. 

وأضاف جيش الاحتلال: “عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر”. 

كما أوضح أن مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة؛ لذا يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

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