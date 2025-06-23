نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن ذلك يبقى حقًّا سياديًّا لبلاده.

ويأتي تصريح المسئول الإيراني بعد الهجوم المباغت الذي شنته واشنطن على 3 منشآت نووية إيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس الأمن الدولي سعيد إيرواني، أكد خلال جلسة طارئة عُقدت لمناقشة الهجوم العسكري الأمريكي الأخير، أن "إيران تحتفظ بكامل حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف المندوب الإيراني: "اليوم أُضيفت وصمة عار جديدة إلى التاريخ السياسي للولايات المتحدة. لقد اضطر دونالد ترامب، بنفسه وبشكل مباشر، إلى تنفيذ أحقر فصول هذا السيناريو الخبيث."

وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية، كدولة مستقلة ومحبة للسلام، قد حذرت مرارًا الإدارة الأمريكية من مغبة سياساتها العدوانية"، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم غير المبرر يأتي استمرارًا لسلسلة من الاعتداءات التي بدأتها إسرائيل ضد "إيران وشعبها".

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