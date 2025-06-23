إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس.

دوي انفجارات في سماء تل أبيب

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وسط إسرائيل وعسقلان والقدس.

وأعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.

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