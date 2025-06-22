بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية،مؤسسات اقتصادية تحذر من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، وتوقعات بوصول أسعار النفط لـ100 دولار للبرميل، وشعبة الذهب تتوقع ارتفاع المعدن النفيس لهذا السعر

رغم مرور تسعة أيام على بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية منذ 13 يونيو الجاري، إلا أن أسواق الطاقة والمعادن الثمينة تمكنت من الحفاظ على تماسك نسبي، لكن الترقب ما زال سيد الموقف، مع احتمالات تصاعد الأزمة وتحولها إلى خطر مباشر على إمدادات النفط العالمية.

ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران، حذرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، وذلك في حال تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية.

تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الأسواق

وتستعرض «فيتو» تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على أسواق النفط والذهب؛ في السطور الآتية:

تأثير حرب إيران وإسرائيل على الأسواق

البداية مع أسواق النفط؛ إذ سجل خام برنت مكاسب بنحو 11% منذ اندلاع الضربات، مدعوما بتوقعات السوق لاحتمال تعطل الإمدادات، رغم أن صادرات النفط لم تتأثر فعليا حتى الآن، بحسب بنك UBS وفقًا لما أوردته شبكة العربية.

وأشار البنك إلى أن المعروض من النفط ما زال كافيا، وأن مسار الأسعار من الآن فصاعدا سيعتمد على ما إذا كانت البنية التحتية للتصدير ستتضرر أو لا.

توقعات بارتفاع أسعار النفط لـ 100 دولار للبرميل

فيما توقعت شركة Panmure Liberum أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في حال قامت إسرائيل بضرب منشآت التصدير الإيرانية أو في حال أقدمت طهران على تعطيل حركة الشحن في الخليج.

توقعات أسعار الذهب في السوق العالمي

ولم يكن الذهب أفضل حالا، إذ اقترب من ذروته في 13 يونيو مع تصاعد التوترات، قبل أن يتخلى عن مكاسبه مسجلا أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر، وفيما تنقسم التوقعات طويلة الأجل، رجح بنك سيتي جروب انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.

في حين يتبنى "جولدمان ساكس" نظرة أكثر تفاؤلا، متوقعا أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في العام ذاته، وسط سيناريوهات متعددة تشمل التضخم والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية.

توقعات بأن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة

ومن جانبه؛ توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا.

تطورات المشهد السياسي ستغير اتجاه السوق العالمي سريعًا

وقال «واصف» في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.

وأوضح أن "سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد".

أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي لهذه الأسباب

وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشف واصف أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق - بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع.

تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا

وأشار واصف إلى أن "الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا".

وأضاف: "التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".

احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 من مستوى 5000 جنيه للجرام

وتابع: "في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فإن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 مرة أخرى من مستوى 5000 جنيه للجرام، خاصة إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولارا.

العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي للذهب

وأكد واصف أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية، في ظل ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية أو تؤجج المخاطر في أسواق السلع والعملات.

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