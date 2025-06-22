خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الحرب الإيرانية الإسرائيلية

حول أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن الصراع الجيوسياسي والتصعيد المستمر بين تل أبيب وطهران أدى إلى خسارة أسواق المال خسائر متفاوتة، وتثبيت أسعار الفائدة تبعه اتجاه أغلب المركزيات والأسواق الخليجية لانتهاج نفس النهج.

أسواق المال في الإمارات

كانت أسواق المال في الإمارات الأقل تأثرًا عربيًا، حيث كان مؤشر سوق دبي الأقل على الإطلاق بتباطؤ طفيف بنسبة 0.2% عن إجمالي الأسبوع المنقضي، مقارنة بمستواه البالغ 5364.6 نقطة بختام تداولات الأسبوع الماضي، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5%، مقارنة بمستوى 9564 نقطة بإغلاق جلسات التداول الأسبوع الماضي.

وأسهمت تداولات الجمعة في تقليص الانعكاسات السلبية على أسواق المال بالإمارات، حيث أغلق مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة ارتفاع يومية في شهرين بنسبة 1.54% عند مستوى 5351.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.99% عند مستوى 9513.4 نقطة بإغلاق جلسات التداول.

وحققت الأسهم الإماراتية سيولة إجمالية خلال الأسبوع المنقضي 10.6 مليارات درهم، وذلك عبر 196.1 ألف صفقة تداول واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 35% من إجمالي السيولة المحققة خلال الأسبوع بقيمة بلغت 3.7 مليارات درهم، وعبر 71.8 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي 65% من السيولة بإجمالي 6.9 مليارات درهم، وعبر 124.3 ألف صفقة، فيما شهدت جلسات الجمعة بمفردها أعلى معدل خلال الأسبوع بما يتجاوز 2.6 مليار درهم عبر 34.8 ألف صفقة على الأسهم النشطة في القطاعات الرئيسية لكل سوق.

سوق الأسهم السعودية

وسجلت سوق الأسهم السعودية تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2.12% لتفقد 230.23 نقطة منهية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10,610.71 نقطة، وذلك مقارنة مع 10,840.94 نقطة في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو، وشهد السوق خلال الأسبوع خسارة 99.87 مليار ريال ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في تداول إلى 9.04 تريليون ريال مقارنة مع 9.14 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت قيم التداول الأسبوعية إلى 27.64 مليار ريال مقارنة مع 16.5 مليار ريال بالأسبوع السابق الذي كان مقتصرًا على أربع جلسات فقط، كما ارتفعت أحجام التداول إلى إلى 1.3 مليار سهم، مقابل 680 مليار سهم بالأسبوع السابق.



مؤشرات الأسهم الكويتية

سجلت مؤشرات الأسهم الكويتية خسائر أسبوعية خلال الأسبوع إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.52% فاقدًا 311.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8543.84 نقطة، كذلك تراجع المؤشر العام بنسبة 3.23% إلى 7893.43 نقطة، بما يشكل خسارة أسبوعية بـ 263.13 نقطة.



كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي إلى 6849.74 نقطة بانخفاض 1.74% أو 121.29 نقطة ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية إلى 2.59 مليار سهم، كذلك ارتفع عدد الصفقات إلى 146.79 ألف صفقة، وارتفعت قيم التداول مسجلة 574.78 مليون دينار مقارنة بالأسبوع السابق بسبب عطلة عيد الأضحى.

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