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اقتصاد

أبرز سيناريوهات أسعار النفط والتضخم بعد الضربات الأمريكية على إيران

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد توجيه أمريكا ضربات لـ3 منشآت نووية في إيران، حذرت مؤسسات مالية واقتصادية من انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا تطورت الأزمة إلى تعطيل الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وفي أولى ردود الأفعال، قالت شركة Potomac River Capital إن التوترات الإقليمية الأخيرة قد تساهم في الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع اتساع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة، بحسب شبكة العربية.

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من جانبها، رأت شركة B. Riley Wealth أن الأسواق قد لا تستجيب فوريا ما لم يقع تأثير مباشر وواضح على الإمدادات، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بالكامل حجم المخاطر المحتملة، أما "أوكسفورد إيكونوميكس" فقد رسمت ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة.

السيناريو الأول هو سيناريو "خفض التصعيد"، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت في الأسعار؛ أما السيناريو الثاني هو تعليق كامل للإنتاج الإيراني، وهو ما سيؤدي إلى شح كبير في السوق.

وكان السيناريو الثالث هو إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه السيناريو الأسوأ، وقد يدفع بأسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل.

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ووفقا لتقديراتها، فإن هذا السيناريو الأخير قد يتسبب في دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تقترب من 6% بنهاية العام الجاري، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات النقدية في واشنطن ويهدد بتباطؤ اقتصادي واسع.

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إيران التوترات الجيوسياسية اسواق الطاقة العالمية مضيق هرمز تجارة النفط العالمية

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