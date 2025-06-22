الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

حريق يلتهم حظيرة "مواشي" بقرية في بني عفان ببني سويف

حريق يلتهم حظيرة
حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية بني عفان ببني سويف، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف بمعاونة الأهالي على حريق اندلع في حظيرة مواشي بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، وأسفر عن نفوق بقرة وحصان.

بلاغ حريق حظيرة ماشية ببني سويف

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الحظائر الخاصة بأحد المواطنين ويدعى "أحمد س. ح"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبمساعدة عدد من أهالي القرية، تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وإنقاذ عدد من رؤوس الماشية الأخرى.

 

 حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية بني عفان ببني سويف
 حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية بني عفان ببني سويف

سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي

وقد أسفر الحريق عن نفوق بقرة وحصان كانا داخل الحظيرة وقت اندلاع النيران، دون وقوع إصابات بشرية، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا ناتجًا عن تماس بأسلاك كهربائية داخل الحظيرة التي تفتقر أحيانًا إلى وسائل الأمان.

 حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية بني عفان ببني سويف
 حريق يلتهم حظيرة ماشية بقرية بني عفان ببني سويف

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب اندلاعه، فيما تقوم الأجهزة الأمنية والمعنية بحصر حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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