الأحد 22 يونيو 2025
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ستارمر: لا يمكن السماح لإيران أبدًا بتطوير سلاح نووي وأمريكا اتخذت إجراء للحد من هذا التهديد

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