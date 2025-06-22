الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الحرس الثوري الإيراني: الموجة الجديدة تضم عددا كبيرا من المسيرات تستهدف شمال وجنوب الأراضي المحتلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

مسئولون من مجلس الأمن القومي الأمريكي يتوافدون على البيت الأبيض للقاء ترامب

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

بعد غيبوبة استمرت 3 سنوات، نقابة الأطباء تنعى الطبيبة نشوى بدوي شهيدة الواجب

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خدمات

المزيد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد
ads

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصاروخ في المنام وعلاقتها بتلقي أخبار صادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads