فوكس نيوز: إسرائيل تدرس تدمير منشأة فوردو النووية بإرسال قوات كوماندوز بسلاح الجو من الوحدة 5101

أفادت شبكة فوكس نيوز عن مصادر، أن إسرائيل تدرس خيارات لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية إذا اضطرت إلى التحرك بمفردها دون دعم أمريكي.

وأشارت إلى أن من ضمن الخيارات الإسرائيلية لتدمير منشأة فوردو إرسال قوات كوماندوز بسلاح الجو من الوحدة 5101.

وكانت شبكة "أي بي سي نيوز" كشفت معلومات جديدة تتعلق بطبيعة الهجوم الأمريكي المحتمل على منشأة "فوردو" النووية في إيران.

نقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن الهجوم الأمريكي المحتمل على منشأة فوردو "لن يكون بضربة واحدة بل بعدة هجمات".

وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفكر في ضرب منشأة فوردو وهناك استعدادات لذلك".

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن ترامب طالب بمعرفة مدى نجاح خطة الهجوم على "فوردو" باستخدام القنابل العملاقة الخارقة للتحصينات.

وأوضح الموقع أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "أعتقد أن ترامب ليس مقتنعًا بعد بضرب إيران".

وتحولت منشأة "فوردو" النووية، الواقعة في عمق جبال إيران قرب مدينة قُم، إلى واحدة من أبرز رموز التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، وأصبحت اليوم في صلب القرارات المصيرية التي تواجهها الولايات المتحدة وسط الحرب المتفجرة بين الجانبين.

وتأسست المنشأة في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، على بعد 30 كيلومترًا شمال شرقي مدينة قم، وتم بناؤها داخل جبل بهدف حمايتها من أي ضربة عسكرية محتملة.

وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضم "فوردو" أكثر من ألف جهاز طرد مركزي متطور، وتُستخدم لتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من تلك المطلوبة لصناعة سلاح نووي.



وبفضل العمق الجيولوجي والتحصينات الخرسانية التي تغلف المنشأة، فإنها باتت هدفًا بالغ الصعوبة لأي هجوم عسكري تقليدي.

ولا تملك إسرائيل، التي شنت في الأيام الأخيرة سلسلة غارات على منشآت نووية إيرانية أخرى، القدرة العسكرية لضرب "فوردو" نظرا لافتقارها إلى نوع السلاح اللازم لاختراق هذا الموقع المحصَّن.

ولهذا، أصبحت قنابل "GBU-57" الأمريكية الخارقة للتحصينات، والتي تزن نحو 30 ألف رطل ولا يمكن حملها إلا بواسطة قاذفات "B-2” هي الخيار الوحيد الممكن لتدمير المنشأة بشكل فعّال.

ولأن إسرائيل لا تمتلك هذه القاذفات ولا هذه القنابل، فإن ذلك يجعل القرار النهائي في يد واشنطن.

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