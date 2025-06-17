الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي: منشأة إيران النووية في فوردو سيتم التعامل معها بالتأكيد

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن منشأة "فوردو" النووية الإيرانية ستكون هدفًا مؤكدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع عن كثب تحركات البرنامج النووي الإيراني ولن تتهاون مع ما وصفه بـ "الخطر الوجودي".

منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض

وقال كاتس، في تصريحات صحفية، أذاعتها قناة “القاهرة الإخبارية”: إن منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض تمثل تهديدًا نوويًا خطيرًا، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "وضعها على قائمة الأهداف الاستراتيجية"، وأن التعامل معها "مسألة وقت".

 

وعلى الجانب الآخر، حثت الصين، اليوم الثلاثاء، رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، فيما تدور مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران وإسرائيل.

تسهيل مغادرة الرعايا الصينيين في إيران

وقالت السفارة الصينية لدى طهران في رسالة نشرتها على الإنترنت، إنها «نسقت مع الجانب الإيراني تسهيل المغادرة وذكَّرت الرعايا الصينيين في إيران بمغادرة البلاد عبر المعابر الحدودية البرية في أقرب وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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