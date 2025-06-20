نيويورك تايمز عن مسؤولين: إيران قد تتجه لإنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن منشأة فوردو أو اغتالت إسرائيل خامنئي

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين: إيران قد تتجه نحو إنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن منشأة فوردو النووية أو اغتالت إسرائيل المرشد الأعلى.

وفي هذا السياق قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوخ، الخميس، إن بلاده "لا هدف" لديها بشأن المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن الرئيس الإسرائيلي قوله: "تغيير النظام في إيران ليس هدفنا"، مضيفًا "ليس لدينا أي هدف بشأن خامنئي ولا بشأن تغيير النظام".

ثم أضاف: "لكن قد يكون ذلك أثرا جانبيا واضحا لعواقب تاريخية كبرى ستعود بالنفع على الشعب الإيراني".

وتابع: "الهدف الرئيسي لإسرائيل يركز على القضاء على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية".

وأبرز الرئيس الإسرائيلي: "نعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بالحكمة والقدرات والفهم الواضح للوضع. أعتقد أن هذه فرصة نادرة لإزالة خطر يلوح في الأفق حول العالم".

وأكمل: "إسرائيل لا تزال منفتحة على الدبلوماسية.. الدبلوماسية يمكن أن تكون دائما جزءا من الحل. لم نرفض قط ذلك".

وختم بالقول: "إذا اختارت الولايات المتحدة عدم التدخل فنحن نعرف ما يجب فعله لقد أثبتنا أننا نعرف ما يجب فعله".

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