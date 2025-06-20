الأهلي يفوز علي الزمالك في دوري تنس الطاولة

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أ.

أقيمت المنافسات على صالة استاد القاهرة، وشهدت أداء قويًا من جانب لاعبي الأهلي، واستطاعوا من خلالها حسم اللقاء.

ومثل الأهلي في مباراة اليوم، يوسف عبد العزيز، وعمر بدير، ومحمد البيلي.

ومن جانبه، عبر عادل شومان، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق، وسعيهم دائما لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستويات قوية، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات.

وعلي صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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