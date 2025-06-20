الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي أمر غير مقبول

المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مجرد الحديث عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "أمر غير مقبول".

وقال بيسكوف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز: "حتى مجرد الحديث عن ذلك غير مقبول".

وأكد أن رد موسكو على اغتيال خامنئي سيكون "سلبيا للغاية"، وأن "روسيا لن تقبل مثل هذا الفعل لأن مثل هذه الخطوة قد تقود للمجهول".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بأنه لا خطط حاليا لتصفية المرشد الإيراني، مطالبا إياه "بالاستسلام غير المشروط" ومؤكدا أنه "هدف سهل".

كما يأتي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال  مقابلة مع هيئة البث التلفزيونية، مساء أمس، أوضح نتنياهو أن لا خطوط حمر أمام بلاده في إيران. وقال ردًا على سؤال صريح حول تهديد كاتس لخامنئي: "لقد أصدرتُ تعليماتي بأنه لن يتمتع أي شخص في إيران بالحصانة".

كما أردف أن "العبرة بالأفعال وليس الأقوال".

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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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