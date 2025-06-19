الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

سنقتل المرشد الإيراني في مخبئه تحت الأرض، تهديد علني من وزير الحرب الإسرائيلي لخامنئي

الخمانئى، فيتو
الخمانئى، فيتو

هدد وزير الحرب الإسرائيلى يسرائيل كاتس بتصفية المرشد الإيراني علي خامنئي، ردا على ما أسماه جرائم حرب خطيرة يرتكبها من مخبئه تحت الأرض.

جرائم حرب من أخطر أنواع الجرائم

ووفق تصريحاته التى تناقلتها وسائل الإعلام العبرية، زعم كاتس أن "الديكتاتور الإيراني الجبان يتربص بالاسرائيليين من أعماق مخبأ محمي، ويطلق نيرانًا موجهة على مستشفيات ومبان سكنية في إسرائيل".

ووصف كاتس هذه الجرائم بأنها "جرائم حرب من أخطر أنواع الجرائم، وسيُحاسب خامنئي على جرائمه".

زيادة كثافة الهجمات ضد الأهداف الاستراتيجية في إيران 

وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لجيش الإحتلال الإسرائيلي "بزيادة كثافة الهجمات ضد الأهداف الاستراتيجية في إيران وضد الأهداف الحكومية في طهران، من أجل إزالة التهديدات عن إسرائيل وتقويض النظام الإيراني".

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