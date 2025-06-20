الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: إغلاق محطة قطارات في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني

هجوم صاروخي إيراني
هجوم صاروخي إيراني على بئر السبع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق محطة قطارات في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني.

وكشفت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، أن صاروخًا إيرانيًّا تمكن من اجتياز الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقط في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، محدثًا دمارًا هائلًا.
وأفادت وسائل إعلام عبرية وناشطون بأن الصاروخ الإيراني سقط في ساحة مقر تابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى لسقوط قتيل وإصابة 18 شخصًا على الأقل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن دمارًا هائلًا لحق بالمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الإيراني، وأصيبت عشرات الشقق السكنية التي يقطنها إسرائيليون على بعد مئات الأمتار من منطقة سقوط الصاروخ.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقًا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.  

 

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