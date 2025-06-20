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خارج الحدود

لحظة استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت المتورطة في عمليات الإبادة في غزة (فيديو)

استهداف صاروخ إيراني
استهداف صاروخ إيراني شركة مايكروسوفت، فيتو

كشفت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، أن صاروخًا إيرانيًّا تمكن من اجتياز الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقط في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، محدثًا دمارًا هائلًا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية وناشطون بأن الصاروخ الإيراني سقط في ساحة مقر تابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى لسقوط قتيل وإصابة 18 شخصًا على الأقل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن دمارًا هائلًا لحق بالمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الإيراني، وأصيبت عشرات الشقق السكنية التي يقطنها إسرائيليون على بعد مئات الأمتار من منطقة سقوط الصاروخ.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقًا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.  

وقال متابعون للأحداث:" صاروخ واحد أُطلق من إيران وسقط مباشرة في هذا المكان، بالقرب من مبنى مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، المستخدم في عمليات الإبادة في غزة.

وتابعوا ساخرين:"هل حمتها معرفتها المسبقة قبل ربع ساعة من انطلاقه؟ وهل نجحت منظوماتها الدفاعية، المنتشرة على طول الطريق، في اعتراضه قبل أن يصل إلى هدفه؟ إن أرادت إيران أن ترسل صاروخًا لا يُعترض، فهي تمتلك بالفعل أنواعًا شديدة السرعة قادرة على إنجاز المهمة، 18 إصابة كحصيلة أولية في ومجزرة للمركبات".

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