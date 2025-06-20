ارتفاع عدد مصابي القصف الإيراني على بئر السبع إلى 36 إسرائيليا وتضرر عشرات المباني

ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين جراء القصف الإيراني على مدينة بئر السبع إلى 36 جريحًا وقتيل.

وسقط صاروخ أطلقته إيران في بئر السبع جنوبي إسرائيل واندلعت النيران في الكثير من السيارات المركونة أمام أحد المباني والذي تعرض بدوره لأضرار كبيرة، وأفاد الإعلام العبري بوقوع إصابات.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

https://x.com/tamerqdh/status/1935902807615316335?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1935902807615316335%7Ctwgr%5E6e3055651a00c6c2140e6170d92573ed01ce1332%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vetogate.com%2F5434465

كما تضررت مبان قرب مكان الحريق بعد سقوط الصاروخ الإيراني حسب مشاهد متداولة.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن دمارًا هائلًا لحق بالمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الإيراني، وأصيبت عشرات الشقق السكنية التي يقطنها إسرائيليون على بعد مئات الأمتار من منطقة سقوط الصاروخ.

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