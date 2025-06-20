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خارج الحدود

إن بي سي: ويتكوف لن يحضر اجتماع جنيف بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران

المبعوث الخاص للبيت
المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، فيتو

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتزم عقد جولة محادثات مع إيران بمدينة جنيف الجمعة، وسط تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، لكن دون مشاركة الولايات المتحدة.

وأوضح أحد مسؤولي البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لن يشارك في اللقاء المرتقب، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي، إن "الاجتماع مخصص للقادة الأوروبيين ونظرائهم الإيرانيين"، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم الرئيس دونالد ترامب "للجهود الدبلوماسية التي قد تقرب إيران من التوصل إلى اتفاق".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن جدول أعمال ويتكوف لا يتضمن حضور المحادثات، التي من المتوقع أن تتناول التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت ليفيت أن واشنطن لا تزال على تواصل مع طهران عبر قنوات مباشرة، قائلة: "أجرينا ست جولات من المفاوضات مع الإيرانيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، في إشارة إلى المحادثات التي كان الرئيس ترامب يطمح لإنهائها بمصافحة رمزية مع المسؤولين الإيرانيين.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر جولة من هذه المحادثات توقفت عقب شنّ إسرائيل هجومًا جويًّا على مواقع داخل إيران في 13 يونيو.

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