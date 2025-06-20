مسؤول أمريكي: ويتكوف تواصل مع عراقجي دون خطط لعقد لقاء رسمي

قال مسؤول أمريكي، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تواصل مع وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي دون خطط لعقد لقاء رسمي.

وأشارت شبكة “أي بي سي” عن مسؤول الأمريكي إلى أن ويتكوف وعراقجي كانا على تواصل خلال الأيام الأخيرة لكن لا خطط للقاء بينهما حتى الآن.

وكشفت أن مهلة الأسبوعين التي منحها ترمب لإيران فرصة للدبلوماسية.

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