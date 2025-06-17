ترامب: قد أُرسل ويتكوف أو فانس للقاء مسئولين إيرانيين

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يرسل ستيف ويتكوف-المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط- أو جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي للقاء مسئولين إيرانيين.



وتابع ترامب: نتطلع لإذعان كامل من إيران، كما نريد نهاية حقيقية لبرنامج إيران النووي لا مجرد وقف لإطلاق النار.

وكانت وكالة “رويترز ” الاخبارية، أفادت اليوم الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران.

وقال ترامب أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وكالة أنباء فارس، نقلا عن مصدر مطلع، إن إيران بدأت هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا على الأراضي المحتلة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى مؤلف من 8 طوابق في تل أبيب الكبرى إثر سقوط صاروخ إيراني.

الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و30 صاروخا

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و30 صاروخا، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى أحدهما مدينة هرتسليا.

سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد

وقال المتحدث بإسم الإسعاف الإسرائيلي: “تلقينا بلاغات عن سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد ولم يتم تسجيل إصابات بعد، فيما ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ وإزالة التهديد، بينما دوت صفارات الإنذار في منطقة مطار بن جوريون والقدس وتل أبيب الكبرى واللد ومنطقة الجليل والناصرة والجليل الأعلى وفي مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.