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رياضة

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام بالميراس في مونديال الأندية (فيديو)

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في ملعب ميتلايف لدعم الفريق أمام نادي بالميراس البرازيلي، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب إمام عاشور عن مباراة بالميراس بسبب الإصابة التي تعرض لها بالكتف أمام إنتر ميامي وأجري على إثرها عملية جراحية.

 

ويتعادل الأهلي وبالميراس البرازيلي، سلبيا حتى الآن في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

 

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

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