شاهد، هتافات وتشجيع جماهير بالميراس في مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية

نشر الموقع الرسمي لفريق بالميراس البرازيلي، فيديو لهتاف وتشجيع جماهير الفريق في مدرجات ملعب ميتلايف، أمام الأهلي والذي يقام في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

A torcida do Palmeiras faz festa enquanto o time aquece no gramado do MetLife. Alguns torcedores do Al Ahly estão bem próximos. pic.twitter.com/AdA6lV9M0Q — Thiago Ferri (@b_ferri) June 19, 2025

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

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