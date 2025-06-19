قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

تنقل قناة مجانية لقاء الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 الذي يقام السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى 13 يوليو القادم.

ويلعب فريق النادي الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام بالميراس البرازيلي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية، في كأس العالم للأندية 2025.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس عبر قنوات “MBC” مصر 1 و2 وأكشن، بالإضافة إلى منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أحمد زيزو، وسام أبو علي.

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ16

ولن يضمن الأهلي الصعود إلى دور الـ16 في منافسات كأس العالم للأندية إذا فاز على بالميراس، كما أنه لن يخسر فرصه إذا انهزم أمام الفريق البرازيلي، لكن ذلك لا ينفي أن المباراة ستكون حاسمة بالتأكيد في مشوار فريق خوسيه ريبيرو.

الفرق الأربعة تملك الحظوظ ذاتها في التأهل إلى الدور المقبل.

المجموعة الأولى تشهد منافسة شرسة، حيث تتساوى الفرق الأربعة في الرصيد بنقطة واحدة وهو ما يمنح الفائز اليوم فرصة كبيرة في التأهل الدور الـ16.

وكان الأهلي قد افتتح مواجهاته بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في حين تعادل بالميراس أمام بورتو البرتغالي أيضا سلبيا.

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