قال الرئيس الصيني، شي جيب بينج، في بيان اليوم الخميس: على أطراف الصراع وخاصة إسرائيل وقف العمليات العسكرية في أقرب وقت.

الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن ضربة أمريكية منتظرة للمنشأت النووية الإيرانية وانضمامها إلى جانب إسرائيل لضرب العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قوله، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ قرار الضربة ضد إيران.

وأضافت الشبكة أن ترامب اشترط أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي، كي توقف الولايات المتحدة خطط مهاجمتها.

وأشارت الشبكة إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف استمر في الاتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة، حتى حين كان ترامب يفكر بمهاجمة إيران.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، إن ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر للتنفيذ.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل.

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