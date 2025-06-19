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خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: منظومات دفاع جوي أمريكية اعترضت الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة

منظومات دفاع جوي
منظومات دفاع جوي أمريكية، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، أن منظومات دفاع جوي أمريكية اعترضت الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الخميس، بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، ذكرت أن الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، والمزوَّدة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نفَّذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت الوكالة في تقرير أن "الهجوم يأتي ضمن المرحلة السادسة من العمليات الجوية بالطائرات المسيَّرة التي أطلقتها طهران، في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث وصفت الضربات بأنها "قاسية وفعالة".

 

وأوضحت "تم إطلاق عشرات المسيَّرات الهجومية من مختلف الأنواع، والمزودة برؤوس حربية خارقة للتحصينات، نحو أهداف محددة داخل "الكيان الصهيوني"، حيث أُلحقت بها ضربات وُصفت بـ"القاسية والدقيقة".

ولم تصدر بعد أي تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بشأن الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها، في وقت يسود فيه توتر شديد في أجواء المنطقة.

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