الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران على إسرائيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران ، مشيرا إلى أنه يعمل على اعتراضها.

 

رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل 

 ومن جانبها ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه تم إطلاق إنذارات لسكان مناطق الشمال لا سيما الكرمل وخليج حيفا.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر عسكري تقديرات تفيد بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخا.

وفي السياق ذاته  أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن ارتفاع عدد جرحى الصواريخ الإيرانية على تل أبيب اليوم إلى 137 مصابا.

 

الهجوم الصاروخي الإيراني

وعلى الجانب الآخر أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية. 

وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

ضربات عسكرية ضد إيران

وكان مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، قال إنه في حال تدخلت الولايات المتحدة وشنت ضربات عسكرية ضد إيران، فسيتعين على طهران استخدام "جميع أدواتها للدفاع عن نفسها".

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إيران إسرائيل جيش الاحتلال الهجوم الصاروخي الإيراني

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