بعد تدميرها بالصواريخ، إيران تكشف سر قصف مستشفى سوروكا الإسرائيلي (فيديو)

صواريخ إيران تستهدف مستشفى سوروكا، كشف موقع "إيران بالعربية"، المتخصص في الشأن الإيراني، عن سر قصف مستشفى سوروكا في بئر السبع في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تسيطر عليها إسرائيل.

استهداف مستشفى سوروكا الإسرائيلي

وأشارت "إيران بالعربية" إلى أن ضربات الصواريخ الإيرانية لم تستهدف المستشفى، ولكنها استهدفت القاعدة العسكرية السرية تحت مستشفى سوروكا في تل أبيب، لكنها لم تفصح عن اسم القاعدة العسكرية، وبثت فقط مقطع فيديو تصوري للقاعدة العسكرية، المزعومة، تحت المستشفى.

صواريخ إيران تستهدف مستشفى سوروكا، فيتو



مقطع الفيديو الذي يشير لوجود قاعدة عسكرية سرية إسرائيلية تحت مستشفى سوروكا الإسرائيلية، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض ذلك بأن ذلك ما قام به الاحتلال الإسرائيلي عند ضرب مستشفيات غزة، وأن إيران ترد لهم نفس الصاع، فيما أشار آخرون إلى أنه من المحتمل إن تستخدم إسرائيل المستشفيات كقواعد عسكرية، حتى تبدأ بالمظلومية في حالة ضربها.

وعلق بعض النشطاء قائلين: "الضربات الإيرانية استهدفت مستشفى سوروكا في تل أبيب، وهذا ليس مجرد شائعة، هناك تقارير إخبارية تؤكد أن المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بسبب الصواريخ الإيرانية. وهنا تأتي الجزء المثير للاهتمام، هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن القاعدة العسكرية السرية كانت الهدف الحقيقي، وأن المستشفى كان مجرد ضحية عرضية"

إيران تستعمل نفس فكرة أمريكا وإسرائيل

أما البلوجر مصطفى الجواري فعلق قائلًا: "الفكرة عميقة، مثل موضوع دخول الأمريكان للعراق بحجة أنهم يملكون أسلحة نووية، وكانت هذه حجة للدخول، إيران تستعمل نفس الفكره تضرب المكان وتقول إن هذه المكان كان فيه طائرات مسيرة أو مصنع أسلحه لكي تكون حجة، اذكياء الله يحفظهم ويبعد عنهم الشر".

استهدفت الضربات الإيرانية القاعدة العسكرية السرية تحت مستشفى سوروكا في تل ابيب. pic.twitter.com/OWy3rO1bsH — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 19, 2025



وعلق البلوجر حامد عبد الواحد قائلًا: "كما تدين تدان، الاحتلال الإسرائيلي قصف ودمر مستشفيات غزة بحجة وجود قواعد عسكرية وأسلحة وإنفاق تحتها، والآن يذوقون من نفس الكأس"

وقال البلوجر مصطفى عبد الله: "استخدام المستشفيات قواعد عسكرية جرائم حرب"

أما البلوجر محمد اليمن فرد قائلًا: "تستخدم للعمليات العسكرية مستشفى بالاسم فقط"

وعلق بعض النشطاء قائلين: "لا توجد أدلة موثوقة تؤكد وجود قاعدة عسكرية تحت مستشفى سوروكا في بئر السبع، مستشفى سوروكا تابعة لجامعة بن جوريون، ويخدم أكثر من مليون شخص في النقب، إيران تحدثت عن هدف عسكري قريب، لكن ليس تحت المستشفى، ويمكن يكون هناك خطأ بتحديد الموقع (تل أبيب بدلًا من بئر السبع)، مما يثير الشكوك".

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