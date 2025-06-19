خبير عسكري: مدة الحرب بين إيران وإسرائيل ستحدد المنتصر وهذه أهم ورقة في يد طهران

سلط التصعيد بين تل أبيب وطهران الضوء على قدرات الجيشين الإسرائيلي والإيراني وظهرت تساؤلات حول نقاط قوة وضعف كل جيش منهما.

ووفقا لموقع "جلوبال فاير باور" المتخصص بالشئون العسكرية للدول لعام 2025 يأتي الجيش الإيراني في المرتبة الـ16 عالميًا، في قائمة أقوى جيوش العالم، فيما يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتبة 15 عالميًا.

أرقام صماء قد تكون قريبة من الحقيقة

من جانبه، قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري في تصريحات لفيتو، إن تقييمات «جلوبال فاير» والمجلات العسكرية المختلفة تعتمد على الأرقام النظرية فقط، لكنها تغفل عوامل أخرى كثيرة، مثل الخبرات القتالية والكفاءة ومهارة الجندي أو حكمة القائد ومعطيات أخرى كثيرة، لافتا إلى أن الدول لا تعتمد في الحروب على هذه التصنيفات بل على معلومات أجهزتها الاستخباراتية في الأساس.

وتابع سالم: "التقديرات أو الإحصائيات تكشف عن أعداد الأسلحة لكنها أرقام صماء قد تكون قريبة من الحقيقة ولكنها ليست حقيقية ومن الممكن أن تكون مضللة"، مشيرا إلى أن إسرائيل على سبيل المثال لا تكشف عن أسلحتها بالكامل ولا تُظهر قوتها إلا عند دخولها في حرب، مشددا على "أن تقييمات المجلات العسكرية غير واقعية بالمرة".

وأضاف الخبير العسكري: "عملية المقارنة في هذا الصراع حاليا لها حسابات أخرى لا تعتمد بشكل كبير على الأرقام أو الإحصائيات، وهناك أكثر من عامل للمقارنة.. فإسرائيل على سبيل المثال لديها نقاط قوة أبرزها الخبرات الحربية، فهي تقريبا الدولة الوحيدة في العالم التي دائما ما تكون في حالة حرب، كما أنها منفتحة علي العالم سواء أمريكا أو حلف الناتو أو حتي الصين وروسيا، بالإضافة إلي تفوقها في نوعية الأسلحة والذخائر، فهي تمتلك أسلحة ومعدات متطورة أكثر من إيران، كذلك فأن الإمداد العسكري الأمريكي لإسرائيل لا يتوقف من خلال الجسور الجوية، وهي أيضا تمتلك 12 مخزن سلاح أمريكي داخل أراضيها دشنتهم الولايات المتحدة لاستخدامهم عند الحاجة وأعطت موافقة للاحتلال للجوء إليهم في حالة الطوارئ".

واستكمل سالم: "ما يتوافر لدى إسرائيل من إمداد عسكري أمريكي غير متاح بالنسبة لإيران، فطهران تدفع ثمن استيراد كل سلاح أو ذخيرة قد تستخدمها في الحرب، كما أنها محاصرة اقتصاديا ومكبلة بعقوبات ومحاذير كبيرة بالنسبة للتسليح".

أمد الحرب سيحدد مصير هذا الصراع

وأوضح الخبير العسكري أن أمد الحرب هو ما سيحدد مصير هذا الصراع، لافتا إلى أن إيران تستطيع الدخول في حرب طويلة الأمد علي عكس دولة الاحتلال، كما أنها تستطيع تحمل خسائر بشرية أضعاف أضعاف ما تستطيع تل أبيب تحمله.

واستكمل: "لو تمثل هذا الصراع في اشتباك قصير الأمد فستخرج إسرائيل فائزة ولكن إذا استمرت المعركة لفترة طويلة فستكون الغلبة لإيران خاصة إذا ركزت علي عامل الخسائر البشرية حتي في ظل الدعم الأمريكي"، مشددا علي أن طهران تستطيع تحمل الخسائر البشرية علي عكس تل أبيب كما أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يستمر إلى ما لا نهاية ولو تم تعويض الشق الاقتصادي والتسليحي فلن يستطيع تعويض الخسائر البشرية التي لن تستطيع اسرائيل تحملها بأي شكل".

الخسائر البشرية في صفوف الاحتلال أهم ورقة في يد إيران

وشدد سالم علي أن الخسائر البشرية في صفوف الاحتلال، أهم ورقة في يد إيران وهي التي قد ترجح كفتها في الصراع، مشددا علي أن طهران لديها مخزون هائل من الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى.

محاولة للتغطية علي شيئا ما سيحدث في الضفة الغربية أو غزة

وأعرب الخبير العسكري عن اعتقاده بأن ما يجري حاليا بين إسرائيل وإيران يأتي في إطار محاولة للتغطية علي شيئا ما سيحدث في الضفة الغربية أو غزة، لافتا إلي أن تل أبيب تحاول أن تشغل العالم بحرب يخشاها الجميع حتي تبعد التركيز عن الأراضي الفلسطينية، مستشهدا باستدعاء الاحتلال خلال الفترة القليلة الماضية نحو 450 ألف جندي احتياط في ظل استحالة دخولها في حرب برية مع إيران.

وشدد اللواء نصر سالم علي أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التحضير لاستكمال حرب الإبادة في غزة ومحاولة الاستيلاء علي الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني ومحاولة تهجير الفلسطينيين وضم أكبر جزء ممكن من الأراضي الفلسطينية.

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