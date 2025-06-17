تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الأسواق العالمية.. ارتفاع الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.. وتوقعات بوصول المعدن الأصفر لـ 4000 دولار.. وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الجارى متأثرة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث يُعد (الذهب) الملاذ الآمن، كما أنه من السلع التي تتأثر بحالة الحرب والسلم حوال العالم.

ومع استمرار العمليات العسكرية والحرب المتبادلة بين إيران واسرائيل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى سعر الأونصة العالمية وسعر الجرامات المحلية، واقترب سعر جرام 21 الأكثر انتشارا فى السوق المصرى المحلى من مستويات 4800 و4900 جنيه، وسط توقعات بزيادة في الإقبال على الذهب فى فترات الحروب حول العالم مما يدفع الأسعار الى الاشتعال في البورصة العالمية.

وصعدت أسعار الأونصة العالمية منذ إعلان الحرب من جانب الدولة العبرية على إيران من مستويات 3424 دولارا إلى مستويات 3396 دولارا اليوم الثلاثاء فى البورصة العالمية.

توقعات جى بى مورجان وبنك أوف أمريكا

توقع بنك أوف أمريكا، ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي يبلغ 4000 دولار أمريكي، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي الأمريكي، وتقلبات أسعار الفائدة، وضعف الدولار، في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي.

توقّع ستيفن ريس، رئيس قسم الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك جي بي مورجان، تسجيل أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع بنحو 10% عن المستويات الحالية، بدعم العديد من العوامل أبزرها حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب التجارية وضعف الدولار.

وقال ريس فى تصريحات له، إن البنك يوصي عملاءه برفع حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية من 2% إلى 5%.

وعلى عكس التوقعات خالف خبراء «سيتي بنك» توقعات الارتفاع مرجحين أن يتراجع الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأوقية في الأرباع المالية القادمة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

انتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الإثنين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.

ارتفاع الفضة والبلاتين والبلاديوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 % إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1031.68 دولار.

توقعات خبراء الاقتصاد على الذهب والفضة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عزام، محلل أسواق المال، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تضع الأسواق العالمية في حالة من الحذر الشديد، مشيرًا إلى أن هذه المخاوف بدأت تنعكس بوضوح على مؤشرات الأسواق المالية.

وأوضح عزام فى تصريحات له، أن هناك إشارات متداولة حول احتمالية عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، مما منح الأسواق جرعة تفاؤل حذر، لكنه أشار إلى أن استمرار النزاع قد يعيد الأسواق إلى موجات من القلق والارتباك.

الذهب يرتفع كمَلاذ آمن وسط التصعيد العسكري

ولفت عزام إلى أن المستثمرين يتجهون في مثل هذه الأزمات إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، الذي يُتوقع أن يشهد طلبًا متزايدًا إذا تصاعدت وتيرة المواجهات في المنطقة، خاصة مع ترقب أي تحركات مفاجئة قد تخل بالتوازن الإقليمي.

أسعار النفط مهددة بالارتفاع بسبب مضيق هرمز

وحذر عزام من أن تصاعد التوتر في الخليج، وخاصة إذا طالت العمليات العسكرية مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في إمدادات النفط العالمية. وقال:"أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض، وقد يدفع بـ أسعار النفط إلى مستويات جديدة وخطيرة".

وأوضح أن الأسواق وجدت ارتياحًا نسبيًا لعدم استهداف المنشآت الحيوية حتى الآن، لكن هذا لا يُلغي احتمالات حدوث ذلك مع استمرار التوترات.

الأسواق رهينة الأحداث السياسية.. والتقلبات مستمرة

واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن التقلبات في أسعار النفط والذهب تعكس بشكل مباشر تفاعل الأسواق مع التطورات السياسية والعسكرية، متوقعًا استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار، ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية جادة تخفف من حدة التوترات الإقليمية.

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