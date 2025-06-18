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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعتقل عملاء للموساد الإسرائيلي بمدينة الزرندية

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

اعتقل الحرس الثوري في مدينة الزرندية الإيرانية عددا من عملاء الموساد الإسرائيلي، حسب ما أفاد  موقع “نور نيوز”.

وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لصناعة مسيرات ومتفجرات بطهران وأصفهان وألبرز واعتقال متورطين.

إسقاط مسيرات إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 50 طائرة حربية نفذت  سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة طهران.

ووفق البيان العسكري، استهدفت الغارات موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي يُعتقد أنه يُستخدم في توسيع نطاق ومعدلات تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "الهجمات شملت أيضًا منشآت لإنتاج الأسلحة، من بينها مصنع لتجهيز المواد الخام ومكونات صواريخ أرض-أرض، يتهم النظام الإيراني باستخدامها في الهجمات الأخيرة على إسرائيل".

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