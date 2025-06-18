إسرائيل تستهدف جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري الإيراني شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، باستهداف الطيران الإسرائيلي جامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.

هاجمت إسرائيل، فجر الأربعاء، جامعة الإمام الحسين، التابعة للحرس الثوري، شرق طهران، وفي وقت سابق، سُمعت انفجارات في المنطقة، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن موجة من الهجمات على المدينة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وشهدت طهران، فجر اليوم، سلسلة من الانفجارات، التي بدأت باستهداف إسرائيلي لمجمع الفضاء الجوي في ثكنة خُجير الواقعة في الجنوب الشرقي لطهران.

ويُعد مجمع الفضاء الجوي، القريب من قرية حجرآباد، واحدًا من أكبر مراكز إنتاج الصواريخ الباليستية لقوات الحرس الثوري.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، إن قصفًا إسرائيليًّا استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق العاصمة طهران، مشيرة إلى أن بعض تلك الاستهدافات وقعت بالقرب من مجمع الفضاء الجوي.

كما هزّت انفجارات قوية منطقتي قلعة حسن خان ومدينة پرند الجديدة جنوب غرب محافظة طهران.

وأفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات متكررة مع تسجيل اهتزازات في عدد من المباني السكنية.

وتقع هذه المناطق بالقرب من عدة مراكز لوجستية ومستودعات عسكرية، فضلًا عن طرق نقل المعدات المهمة، إضافة إلى قربها من مراكز صناعية ومنصات دعم محتملة لقوات الحرس الثوري في ضواحي پرند.

كما ذكرت وسائل عبرية، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن الأخير شنّ هجومًا على مجمع لتطوير الصواريخ يقع بالقرب من منشأة بارشين شرق العاصمة طهران.

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