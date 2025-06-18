الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا بإخلاء منطقة "نيفيه تسيدك" في تل أبيب

أصدر الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تحذيرًا عاجلًا بإخلاء منطقة "نيفيه تسيدك" في تل أبيب.

وقبل قليل أعلن المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق” الإيرانية، العقيد إيمان تاجيك، تنفيذ الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 3" ردًّا على العدوان "الوقح" الذي شنَّته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وقال العقيد تاجيك في بيان صحفي متلفز، إن هذه العمليات شملت تخطيطًا دقيقًا وتنفيذ ضربات مؤثرة استهدفت القواعد الجوية التي كانت تستخدم كنقاط انطلاق للطائرات الحربية الإسرائيلية في هجماتها ضد الأراضي الإيرانية.

وأكد أن هذه الهجمات ستكون مستمرة، ومعقدة ومتعددة الطبقات، وستتم بشكل تدريجي، مؤكدًا عزم قوات الحرس الثوري مواصلة الرد بحزم على أي عدوان يمس الأمن الوطني للبلاد.

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