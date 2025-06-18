الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

هبوط أول رحلة "إنقاذ" في مطار بن جوريون الإسرائيلي

مطار بن جوريون الإسرائيلي
مطار بن جوريون الإسرائيلي

هبطت في مطار بن جوريون الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أول رحلة إنقاذ قادمة من العاصمة القبرصية لارنكا، في إطار عملية "العودة الآمنة" التي تنفذها السلطات الإسرائيلية لإعادة مواطنيها إلى البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن ركاب الطائرة خضعوا لإجراءات دخول سريعة واستلام أمتعتهم، قبل نقلهم إلى سياراتهم في مواقف المطار، ومن ثم إلى مراكز المدن عبر الحافلات والقطارات.

من جهتها، شددت هيئة المطارات على ضرورة تقليل مدة الإقامة في المطار إلى الحد الأدنى، داعية المواطنين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار بن جوريون لاستقبال القادمين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت إغلاق المجال الجوي بعد تبادل الهجمات بين تل أبيب وطهران.

وقالت السلطات الإسرائيلية، أن مطار بن جوريون ما زال متوقفا عن استقبال ومغادرة الرحلات الجوية، فيما أصبح مطار لارنكا بقبرص بديلا عن مطار بن جوريون.

وأعلنت كبريات شركات الطيران العالمية أنها لن تعود لإسرائيل إلا في سبتمبر المقبل.

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مطار بن جوريون الاسرائيلي رحلة إنقاذ العاصمة القبرصية لارنكا عملية العودة الآمنة السلطات الإسرائيلية الهجمات بين تل أبيب وطهران

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